رئيس جامعة الأزهر: تميزنا في شتى الميادين داخليا وخارجيا

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف منارة علمية كبيرة ويساهم في بناء الحضارة الإنسانية منذ نشأته، وأنه تميز في شتى الميادين داخليا وخارجيا وعلميا ونظريا.

وأشار رئيس جامعة الأزهر -خلال افتتاحه اليوم الأربعاء يرافقه جمال نور الدين محافظ أسيوط فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لكلية طب الأزهر بأسيوط- إلى تميز الجامعة في شتى المجالات العلمية والدينية، فهي أقدم وأكبر جامعات العالم، وبها أكثر من 85 كلية، موزعة على محافظات الجمهورية، فضلا عن أنه يدرس بالأزهر أكثر من 33 ألف طالب وافد من أكثر من 120 دولة من مختلف دول العالم يتلقون العلم الوسطي المعتدل.

وأوضح أن قطاع الطب بالجامعة يعد من القطاعات المتميزة على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية، ويقوم بتخريج أطباء وعلماء لهم بصماتهم الواضحة في كافة التخصصات، على أعلى مستوى وبمعايير تتوافق مع أحدث النظم العالمية في المجال الطبي.

ولفت إلى أن قطاع الطب كان سباقا في تطبيق نظام الطب التكاملي، من خلال تدعيم كليات طب الأزهر بأحدث ما وصل إليه العلم من معامل المحاكاة خدمة للطلاب والطالبات من أبناء جامعة الأزهر.

شارك في افتتاح المؤتمر نواب رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية.