في اليوم العالمي للطفل.. ماذا قدم صندوق تحيا مصر لأطفالنا؟

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض صندوق تحيا مصر إنجازات الدولة المصرية في مجال رعاية الطفولة والتي شارك بها الصندوق منذ تأسيسه، ويحتفل العالم في الـ٢٠ من شهر نوفمبر كل عام باليوم العالمي للطفل ليمثل عيدا للطفولة لتعزيز الترابط الدولي والتوعية في جميع دول العالم بحقوق الطفل.

وقال تامر عبدالفتاح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، يأتي في مقدمة جهود صندوق تحيا مصر لرعاية الطفولة باعتباره معاونا لكافة أجهزة الدولة، برنامج حماية أطفال بلا مأوى "إحنا معاك" والذي شارك من خلاله الصندوق في حماية أكثر من ٢٣ ألف طفل مأوى.

وأضاف عبدالفتاح، في بيان اليوم، تم تطوير أكبر ٦ دور رعاية لأطفال بلا مأوى تابعة للوزارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والمنيا ورفع كفاءتها وتطوير الجهاز الإداري بها لتوفير ظروف معيشة متكاملة الأنشطة تقدم للأطفال دار هذه الدور بتكلفة بلغ قدرها ١١٤ مليون جنيه من الصندوق.

وأوضح، أنه تم استحداث وسيلة جديدة لانتشال أكثر من ٢٣ طفلا بلا مأوى من مخاطر العيش بالشارع حتى الآن تتمثل في ١٧ وحدة متنقلة تعمل في ١٤ محافظة تتضمن فريقا من أطباء وإخصائيين لديهم القدرة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات بالإضافة إلي تجهيز هذه الوحدات بوسائل ترفيه تجذب الأطفال وتسهل من مهمة دراسة حالتهم تمهيدا لاعادة دمجهم مع أسرهم مرة أخرى او توجيههم الي احد دور الرعاية التي تم تطويرها.

وأشار إلى أن الصندوق أطلق، بداية العام الجاري مبادرة نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الإبتدائية لحمايتهم من هذه المسببات والحد من نسب تسرب بعضهم من التعليم نتيجة ضعف النظر.

وأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن المبادرة تستهدف الكشف على ٥ ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية وتوفير مليون نظارة طبية للحالات المتوقع اكتشاف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار خلال الكشف الطبي، لافتًا إلى أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للطفل يأتي مختلفا في مصر إذ أننا استطعنا أن توفير فرصة لمليون طفل ليروا الحياة بشكل أفضل بعد معاناة كانوا يعيشونها لاصابتهم بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.​