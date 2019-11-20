"مستقبل وطن": كلمة السيسي أمام قمة العشرين خارطة طريق لشعوب القارة

كتبت- ميرا إبراهيم:

ثمن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قمة العشرين وإفريقيا، مؤكدًا أن الكلمة عبرت عن الهوية المصرية، والتزام مصر الكامل بدفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية.

وقال رشاد، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبر عن طموحات شعوب القارة السمراء بأكملها، وتطلعاتهم للنهوض ببلادهم نحو مجتمعات أكثر أمنًا وأمانًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن مصر نجحت بكل اقتدار في تشخيص الأزمات المزمنة التي تعاني منها القارة، ووضعتها على أجندة المجتمع الدولي.

وأوضح رئيس مستقبل وطن، أن الكلمة مثلت خارطة طريق لمجتمعات أكثر سلمًا ونهوضًا واستقرارًا بعيدا عن التتطرف والإرهاب، وأن إشارة الرئيس في كل لقاءاته إلى معركة الإرهاب، تعكس حرصه الشديد على ضرورة خلق آلية دولية لمجابهته وحماية شعوب العالم من ويلاته.

وأكد رشاد، أن الرئيس لم ينسى وهو يمارس مهامه الداعمة لشعوب القارة السمراء، أن يطلع العالم بحجم الإنجازات التي حققتها مصر على كافة المستويات وخاصة المستوى الاقتصادي، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة؛ الأمر الذي سيؤتي بثماره ويعزز مسيرة الاستثمار الأجنبي داخل مصر.

وتابع: "كما أن حجم المباحثات التي يجريها الرئيس مع المستشارة الألمانمية ميركل، ورؤساء كبرى الشركات، سيكون لها صدى واسع من ناحية تعزيز التعاون ونقل وتوطين الصناعات الثقيلة داخل مصر، على رأسها صناعة السيارات، والآلات واطائرات".

وأشار رشاد، إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورتها الحالية؛ ستظل علامة قارقة في تاريخ هذه المنظمة القارية، من حيث تمكن مصر من تقوية الترابط والتكامل الأفريقي، وتعزيز التعاون والتضامن المشترك، وإحداث حالة من توحيد الرؤى للنهوض بضعوب إفريقيا، والإيمان بالمصير المشترك.