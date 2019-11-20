محافظ القاهرة يوجه بحصر العقارات الآيلة للسقوط وتفعيل قرارات الإزالة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، مستهلًا الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على روح نقيب مهندس أحمد محروس محمد حسين، شهيد اغتالته الأيادي الآثمة أثناء أداء واجبه الوطني في سيناء، مؤكدًا أن هذه الحوادث لاتزيد الضباط والجنود إلا إصرارًا على فداء الوطن بأرواحهم.

ووجه عبدالعال، خلال الاجتماع، رؤساء الأحياء بسرعة استكمال حصر المباني المخالفة التي سيتم التصالح عليها قبل انتهاء فترة السماح المقررة بمعرفة مجلس الوزراء، وحصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيبس وتفعيل هذه القرارات حفاظًا على أرواح الموطنين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات على الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية لضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية إلى جانب زيادة منافذ البيع لخلق المنافسة وضبط الأسعار.

كما شدد على رئيس هيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع الأحياء وسرعة الانتهاء من إصلاح معدات الهيئة لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة.

ووجه محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار خلال موسم الشتاء والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الشهرين القادمين، والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات، وتطهير البالوعات بصفة دورية ومستمرة وإنشاء بالوعات أمطار لتصريفها على النيل بطول الكورنيش.

وفي نهاية الاجتماع، كرم المحافظ، الفائزين من العاملين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي حيث حصل المهندس أحمد الدميري، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة على المركز الثالث، وحصل مركز تكنولوجي حي المعادي، على المركز الثاني، ومركز تكنولوجي حي مصر الجديدة على المركز الثالث، فضلًا عن تكريم المراكز التكنولوجية بأحياء شبرا والزيتون والنزهة لحصولهم على جوائز التميز الحكومي.

وكرم المحافظ، الحاصلين على دورات إعداد قادة المستقبل وماجستير إدارة الأعمال التي نظمتها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق والإشراف على اشتراك المحافظة في جائزة التميز الحكومي.