القوى العاملة: استئناف العمل بـ"ايبيكو" الدوائية بعد إنهاء إضراب أكثر من 5 آلاف عامل

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان​، وزير القوى العاملة، استئناف 5240 عاملًا العمل بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية، اليوم الأربعاء، بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة، بمصنعي ايبيكو (1)، وايبيكو (2) بالعاشر من رمضان، بعد نجاح وزارة القوى العاملة في إنهاء إضراب العاملين، وتقريب وجهات النظر بين مطالبهم، وبين إدارة الشركة، حفاظا علي الصرح العظيم واستمرارا لتلبية متطلبات المرضي.

وقال الوزير، إن الوزارة من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، ومنطقة عمل العاشر من رمضان، كانت تتابع عن كثب، وتشارك في المفاوضات الجارية بين العمال وإدارة الشركة علي مدي أسبوع من يوم الإضراب 12 نوفمبر الجاري حتي يوم استئناف العمل اليوم الأربعاء.

وتابع: تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، والعاملين بنسبة 95% من إجمالي نسبة المضربين من عمال الإنتاج لمصانعي الشركة، بالتماس إلي مدير منطقة القوي العاملة بالعاشر من رمضان، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، ورئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، لاستئناف العمل، وعودة جميع العاملين إلي عملهم بالشركة، وتعهدهم بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالعمل، وتنفيذ جميع اللوائح والقوانين التي تنظم العمل بالشركة.

وأضاف الوزير، بناءً علي هذا الالتماس تم لقاء الدكتور أحمد سعيد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتوسط والتدخل طبقا للالتماس المقدم باستئناف العمل، وفي ضوء الطلبات الواردة يوم الإضراب، تم الانتهاء إلي ما يلي:-

- بخصوص زيادة المرتبات وربط الحافز بالإنتاج والترقيات يتم دراستها منذ شهر يونيو 2019 والانتهاء منها بالتنفيذ في يناير 2020.

- يتم صرف الأجر الإضافي طبقا للقانون.

- بخصوص التأمين الصحي يتم علاج العامل كاملا بمستشفيات خاصة، وتمتع اسر العاملين بمزايا تخفيضات الشركة علي نفقة العامل .

- بخصوص تثبت العمالة اليومية المؤمن عليهم بعقود عمل سيتم التثبيت علي أربع أشهر حسب المتفق عليه بالجدول الزمني من الأقدم للأحدث بعقود محددة المدة .

- بخصوص تنظيم ساعات العمل طبقا للقانون .

- بخصوص توفير مواصلات للعاملين بالمراكز المتطرفة سيتم دراستها.

وقرر رئيس مجلس إدارة الشركة إحالة المحرضين للإضراب للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للشركة.