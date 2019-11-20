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"التنبؤ بالفيضان والسيول" يصدر بيانا بشأن توقعات الطقس لـ48 ساعة

01:53 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
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كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، عدم سقوط أمطار على البلاد، اليوم الأربعاء، وحتى الجمعة المقبل.

ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، معلقًا: "من المتوقع عدم سقوط أمطار، خلال فترة التنبؤ من ٢٠- ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩.

كان الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال اليوم إن الطقس سيكون أكثر برودة حتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تأثر شمال وجنوب البلاد بكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

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توقعات الطقس سقوط الأمطار التنبؤ بالفيضان

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