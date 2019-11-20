صناعة الوفد: شركات قطاع الأعمال تواصل خسائرها ولابد من خطة واضحة لتطويرها

كتب- ميرا إبراهيم:

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، إن شركات قطاع الأعمال تواصل خسائرها رغم توجهات الدولة لوقف نزيف الخسائر.

وأضاف قوطة، في بيان، اليوم، أن هذه الشركات بحاجة إلى خطة عمل واضحة المعالم من أجل تطويرها وتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات ربحية تدعم الاقتصاد المصري بدلًا من أن تُشكل عبئًا عليه، خاصة أنها ترتبط بقطاعات حيوية داخل الدولة المصرية، مشددًا على أهمية الحفاظ على المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس صناعة الوفد، أنه لابد من وضع خطة تعتمد على تطوير الشركات بما يتناسب مع المعايير العالمية في كل مجال، وعلى رأسها مجال صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية إيلاء أهمية كبيرة للأصول غير المستغلة التي تملكها هذه الشركات ووضع تصور شامل لكيفية الاستفادة منها في دعم هذه الشركات كل في مجاله.

وطالب قوطة، بضرورة إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التي يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها بما يدعم توجه الدولة التنموي الشامل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.