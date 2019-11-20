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وزير الزراعة يكلف "هاني حسن" مديرا لمعهد التناسليات الحيوانية

01:40 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
وزير الزراعة يكلف "هاني حسن" مديرا لمعهد التناسليات الحيوانية

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هاني محمد محمد حسن رئيس بحوث بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ووكيل المعهد لشئون التشخيص للعمل مديراً لذات المعهد.

يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1411 لسنة 2019.

وزير الزراعة عز الدين ابو ستيت هاني حسن معهد التناسليات الحيوانية

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