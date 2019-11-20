على هامش منتدى اليونسكو.. وزيرة الثقافة تلتقي بنظرائها في 4 دول

بيان حالة الطقس حتى الجمعة: أمطار في منطقة واحدة.. وكتل هوائية باردة

كتب- محمد عاطف:

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أثناء مشاركتها في فعاليات منتدى وزراء الثقافة، والذي يأتي في إطار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بأربعة وزراء ثقافة من اليونان استلياني ميندوتي، والإمارات نورة بنت محمد الكعبي، اكتوتي رايماكلوفا (كازخستان) ومؤمن حسن برى(جيبوتي).

وتناولت اللقاءات بحث سبل دعم التعاون في جميع المجالات الثقافية والفنية والفكرية بين مصر وبلادهم بالإضافة إلى تعزيز الشراكة من خلال مشروعات تبادلية وتكثيف أوجه التعاون في مجالات الفنون وترجمات الكتب ومعرض الفن التشكيلي والكتاب والمسرح والسينما وفنون الأوبرا والطفل.

وبحسب بيان، تهدف اللقاءات إلى فتح آفاق إبداعية جديدة تعتمد على التعدد والتنوع الثقافي وتسعى إلى تطوير الحوار بين الحضارات المختلفة، بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

قالت عبدالدايم: إن الثقافة والفنون تعد أحد أهم قنوات التواصل بين الأمم، مشيرة إلى أن اللقاءات تناولت ضرورة تعزيز التبادل الثقافي والفني بما ينعكس ايجاباً على تعميق أواصر الصداقة بين مصر وشعوب هذه الدول.

وأضافت: تمت مناقشة عدد من المشروعات التي تهدف إلى إجراء حوار بين المبدعين، إلى جانب اقتراحات لتنظيم فعاليات تبادلية تعمل على إبراز التوجهات الفكرية الإيجابية فى مختلف المجتمعات تشمل أنشطة متنوعة للأطفال والشباب وعروض فلكلورية ومسرحية وأمسيات أدبية وشعرية وغيرها.​