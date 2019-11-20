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    في 7 خطوات.. ما المستندات المطلوبة لتغيير بيانات إيصال استهلاك الكهرباء؟

    12:33 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    في 7 خطوات.. ما المستندات المطلوبة لتغيير بيانات إيصال استهلاك الكهرباء؟

    المستندات المطلوبة لتغيير بيانات إيصال استهلاك الك

    كتب- محمد صلاح:
    تساؤلات كثيرة يبحث عنها العديد من المواطنين، عند بيع وحدة سكنية أو عقار من مواطن لآخر والذى يتطلب نقل ملكية العداد الكهربائي باسم المشترى الجديد بدلا من صاحب الشقة أو العقار.
    ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضوابط بشركات التوزيع التابعة لها، حيث اشترطت قيام المشتري الجديد بتقديم مستندات لكي يتم إصدار فاتورة كهرباء شهرية باسمه وتصحيح اسم أو بيانات إيصال استهلاك الكهرباء، كما تتم الإجراءات مجانًا وبدون رسوم.
    ويستعرض "مصراوى" الأوراق المطلوبة:
    - بطاقة الرقم القومي للمنتفع.
    - عقد البيع النهائى ومرفق معه تنازل من صاحب الشقة الأساسي.
    - آخر فاتورة كهرباء حديثة لاستهلاك الوحدة.
    - طلب من المنتفع بالتعديل المطلوب.
    - مراجعة الملف.
    - تقدم الطلب في مركز خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء.
    - تنتهي الإجراءات بعد 15 دقيقة من طلب الخدمة حتى الوصول إليها.

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