"الطيران المدني" يكرم طاقم الخدمات الأرضية لإخماده حريق طائرة أوكرانية

كتب - طه عبيد

كرم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، رجال الخدمات الأرضية والصيانة الفنية، بمحطة مصر للطيران بمطار شرم الشيخ الدولي، لأدائهم البطولي والاحترافي في التعامل مع الحريق الذي نشب في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا والسيطرة على الحريق خلال دقائق قبل امتدادها لباقي الطائرة والركاب .

وبحسب بيان، أثنى وزير الطيران على العمل البطولي والاحترافية العالية التي تعامل بها رجال مطار شرم الشيخ الدولي، مع واقعة الطائرة الأوكرانية موجها لهم الشكر على ما يبذلوه من جهود.

يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولي شهد الأسبوع الماضي، اندلاع حريق في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، تابعة لشركة "اسكاي اب» الأوكرانية رحلة رقم SQP7153 بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته، وأخمد على الفور فريق عمل الشركة - بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ- الحريق.