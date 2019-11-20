بيان حالة الطقس حتى الجمعة: أمطار في منطقة واحدة.. وكتل هوائية باردة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء وحتى نهاية يوم الجمعة المقبل، معتدلة على كافة الأنحاء خلال فترات النهار، لكن مع بداية الليل يكون الجو أكثر برودة حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن سبب البرودة التي نشهدها يرجع للكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، وتؤثر على شمال وجنوب البلاد، وهذه الكتل الهوائية تختلف عن الكتل القادمة من الجزيرة العربية والتي تسببت في رفع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وأكد شاهين أن فرص سقوط الأمطار تتواجد اليوم فقط على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، لافتًا إلى أن حركة الرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر زخليج السويس.

وتابع: "درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاضا ملحوظًا، وتصل على السواحل الشمالية 25 - 14، وعلى القاهرة 25 - 14 درجة، وعلى شمال الصعيد 26 - 14 درجة، بينما تصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 29 - 19".