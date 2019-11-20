الوطنية للإعلام: عودة مهرجان القاهرة للإعلام العربي

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، تحديد موعد لانطلاق فعاليات مهرجان القاهرة للإعلام العربي، والذي تم الإعداد لانعقاده على مدار عام من قبل لجنة متخصصة قامت بالتنسيق والإعداد لعودة المهرجان بقوة بعد توقف دام لسنوات طويلة وإيجاد الأرضية الخصبة لبدء أعماله بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والتي رحبت بعودة المهرجان الذي يعد ملتقى إعلامي عربي كبير لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف قضايانا الإعلامية العربية المشتركة، ولتفعيل أوجه التعاون الإعلامي المشترك بهدف الارتقاء بأدواتنا الإعلامية لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا العربي.

وبحسب بيان، يحظى المهرجان بمكانه في عقول وقلوب الإعلاميين العرب منذ أن كان يُطلق عليه مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون وتتزايد المشاركة به عام بعد عام ليكون مهرجان العرب وساحتهم للمنافسة التي يُظهرون فيها خُلاصة أفكارهم وإبداعاتهم في مختلف فنون الإعلام، فهو لقاء المبدعين العرب، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي من خلال سوق ومعرض المهرجان، والذي يتم فيه تسويق المنتج الدرامي والبرامجي والتنسيق للإنتاج المشترك بين الهيئات الإعلامية العربية المختلفة.

ومن أهداف مهرجان القاهرة للإعلام العربي، الارتقاء بمستوى الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني في الوطن العربي، وتعزيز الصلات بين المبدعين العرب وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية، وتنشيط تسويق الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني من خلال السوق الدولية للإنتاج، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال من خلال المعرض الدولي للأجهزة والمعدات.

ويقيم المهرجان عدة أنشطة أبرزها سوق القاهرة الدولية للإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، والمعرض السنوي للإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الندوات الإعلامية، والحفـلات

ويقدم المهرجان جوائزه الذهبية والفضية والبرونزية للأعمال الفائزة في مختلف المجالات الإذاعية والتليفزيونية.