مباحثات الرئيس السيسي مع إنجيلا ميركيل.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

(مصراوي):

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركيل ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم والتي نستعرضها في السطور التالية:

برلين: يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركيل في ختام زيارته الحالية لألمانيا.

القاهرة : يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية انطلاق فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، والتى تشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة.

القاهرة : انطلاق المهرجان العالمي للطفولة (من سن 12 وحتى 17 عاماً) ولمدة ستة أيام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 18 دولة، وذلك تزامناً مع احتفالات الأمم المتحدة بيوم الطفل العالمي والذي أقرته في شهر نوفمبر من كل عام.

القاهرة : بدء المؤتمر السنوي الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، الذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة.

القاهرة: تعقد محافظة القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد عبدالعال لاستعراض ما تم تنفيذه خلال الشهر الماضي خاصة ما يتعلق بإزالة التعديات على أملاك الدولة بالعاصمة.

القاهرة : تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمراً وزارياً لبحث وسائل تعزيز دور المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع في دول المنطقة.

الطور : تطلق وزارة الأوقاف قافلة دعوية كبرى من علماء الوزارة إلى قرى ومدن ووديان محافظة جنوب سيناء، ولمدة 3 أيام، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية ، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

الكويت : تنطلق أعمال الدورة الـ44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، بمشاركة 488 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.

موسكو: يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - في موسكو - مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة القضايا الملحة لتطوير العلاقات بين البلدين والوضع في سوريا ومنطقة الخليج

فيينا : يشهد لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ويوري فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا افتتاح أعمال ملتقى "يوم التصنيع في إفريقيا" بمشاركة سفراء أفارقة وخبراء دوليين.

واشنطن : يستضيف المجلس الاستشاري الأمني لما وراء البحار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أكثر من 1500 من المتخصصين في مجال الأمن من القطاع الخاص في المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين للمجلس بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

عواصم العالم : تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن 2019 تحت شعار "الكل معاً لإنهاء مرض الانسداد الرئوي المزمن".