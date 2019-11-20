"حكاية لعبة مصرية".. معرض أثري بالمتحف القبطي بمناسبة أعياد الطفولة

كتب- محمد عاطف:

يفتتح المتحف القبطي، الأربعاء، معرضاً أثرياً بعنوان "حكاية لعبة مصرية"، بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض سيقام بقاعة المعارض المؤقتة، وأن برنامج الاحتفالية يضم جولات إرشادية للأطفال بمختلف قاعات المتحف وتقديم عروض لخيال الظل بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وأوضحت چيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، أنه على هامش الاحتفالية سيتم تنظيم ورش فنية للأطفال متنوعه تحاكي القطع الأثرية المعروضة بالمتحف مثل الطباعة على الورق، وبعض الأعمال اليدوية.