عن الثقافة والتنوير.. معرض كاريكاتير لفناني مصر وروسيا غدًا

كتب- محمد عاطف:

ينظم المركز الثقافي الروسي بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض الكاريكاتير الرابع بين فناني مصر وروسيا، بعنوان "كاريكاتير من مصر وروسيا"، في السابعة مساء الخميس.

يفتتح المعرض الفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، السيد الكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

يشارك في المعرض 40 فنانًا منهم 16 من روسيا و24 من مصر، ويضم مجموعة من الأعمال الكاريكاتيرية التي عرضت في الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير.

وقد تناول فنانوا الكاريكاتير موضوعا هاما وهو الثقافة والتنوير، فمن خلال لوحات كاريكاتيرية مدهشة تسلط الأضواء على قيمة الكتاب وأهميته، وتدعو لتعزيز ثقافة القراءة، كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية للأديب العالمي نجيب محفوظ، أول عربي حائز على جائزة نوبل في الآداب.

ينسق المعرض كل من الفنان فوزي مرسي، والفنان خالد المرصفي، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.