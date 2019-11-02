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    بالصور- حملة لرفع الإشغالات والمخالفات في حي أول وثانٍ أكتوبر

    11:24 م السبت 02 نوفمبر 2019
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    القاهرة- (مصراوي):

    نظم حي أول وثان أكتوبر، مساء اليوم السبت، حملة لرفع الإشغالات والمخالفات في نطاق الحيين، بالإضافة إلى منطقة الحصري.

    وقالت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، وجاري استكمال الحملات تباعًا في كافة أحياء المدينة.

    ووجّه رئيس الجهاز، بسرعة التصدي للمخالفات ومنع العشوائية، موضحًا أن هذا الأمر لن يُسمح به أو يقبله جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

    إزالة إشغالات أحياء أكتوبر جهاز مدينة أكتوبر

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