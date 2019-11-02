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    "الأوقاف": فوز مرشحي الوزارة في مسابقة محمد السادس لحفظ القرآن

    10:43 م السبت 02 نوفمبر 2019
    "الأوقاف": فوز مرشحي الوزارة في مسابقة محمد السادس لحفظ القرآن

    القرآن الكريم

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف فوز مرشحيها بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره، التي عُقِدَت بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء المغربية واختتمت مساء أمس.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم السبت، أن المتسابق حمادة محمد السيد خطاب فاز بالمركز الثاني في فرع مسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره، كما فاز المتسابق عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد بالمركز الثالث في فرع التجويد (الصوت الحسن).

    جدير بالذكر أن الشيخ عبد الباسط عمارة مدير عام المساجد الأهلية بالوزارة قد شارك في هذه المسابقة ممثلا لوزارة الأوقاف ضمن أعضاء هيئة التحكيم بالمسابقة.

    القرآن الكريم وزارة الأوقاف مدينة الدار البيضاء المغرب جائزة محمد السادس الدولية

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