إحباط تهريب 20 هاتف محمول على جسد راكب في مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب 20 هاتف محمول على جسده وداخل جواربه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق، لتحقيق مكاسب مادية، واتخذت معه الإجراءات القانونية.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة العربية رحلة رقم 622 القادمة من الشارقة، إشتبه محمود عبدالرؤوف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري، وبالعرض على ضياء نصار مدير الحركة، قرر تكليف محمد يوسف مأمور الجمرك بتفتيش الراكب، الذي عثر معه على 20 هاتف محمول ماركة "آيفون" ملفوفة على جسده وداخل جواربه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب في مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.