بالصور- مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية قادمة من فيينا

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار مرسى علم، أولى رحلات شركة الخطوط النمساوية، إحدى شركات مجموعة "لوفتهانزا"، على متنها 170 راكبًا قادمين من فيينا.

واستقبلت سلطات المطار الطائرة باحتفالية تضمنت رش المياه على الطائرة بواسطة سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى استقبال الركاب بالورود والحلوى داخل صالة الوصول. صرح بذلك عماد إمام مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة إيماك مرسى علم المشغلة للمطار.

وأضاف إمام أن الشركة تعمل على تشغيل وإدارة المطار لجذب شركات الطيران العالمية على الهبوط في مطار مرسى علم الدولي، لجذب أكبر حركة سياحية ممكنة، في الوقت الذي يلتزم فيه المطار بتطبيق جميع المعايير الدولية ومتطلبات سلطة الطيران المدني، بما يعزز مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.