بالصور- وزيرا الأوقاف والتعليم يفتتحان الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية

كتب– أسامة علي:

افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، في مقر أكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة الدولة المصرية على تعزيز الوعي الديني لدى الشباب والتعاون بين مؤسسات الدولة وتكاتف جهود المجتمع لتصحيح المفاهيم الدينية والارتقاء بمنظومة القيم المجتمعية.

ووجّه وزير التربية والتعليم، الشكر للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، على التعاون البناء في مجال تدريب معلمي التربية الدينية الإسلامية، خاصة في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية والتي تتعاون مؤسساتها لتنفيذ وإنجاح منظومة التعليم الجديدة، التي تستهدف بناء شخصية الطالب المصري المعتز بدينه المتمسك بهويته المعايش لقضايا عصره والمتقبل للآخر.

وأكد شوقي تقدير مؤسسات الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم للدور الكبير، الذي يقوم به معلمو مصر لرعاية الطلاب وبناء شخصياتهم السوية، وتزويدهم بالمفاهيم الصحيحة، وتدريبهم على المنهج العلمي في التفكير.

وثمّن وزير الأوقاف، الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لمادة التربية الدينية، لما لها من أثر واضح على بناء الإنسان، مبينًا أن رؤية الدولة المصرية تنطلق من الإيمان بأن الدين جزء من الحل للمشكلات المجتمعية وليس جزء من المشكلة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن خطر الإلحاد لا يقل خطرًا عن خطر التطرف.

جدير بالذكر أن وزارتي التربية والتعليم والأوقاف اتفقتا على عقد دورة تدريبية شهرية لتدريب معلمي التربية الدينية الإسلامية، داخل إطار خطة التدريب التي تقوم بها الوزارة مع مؤسسات عالمية لتنمية مهارات المعلم المصري، وتستمر الدورة الحالية حتى يوم الاثنين المقبل.