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الثقافة تنعي الكاتبة الكبيرة فوزية مهران

06:30 م السبت 02 نوفمبر 2019
الثقافة تنعي الكاتبة الكبيرة فوزية مهران

فوزية مهران

كتب- محمد لطفي:

نعت وزارة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الكاتبة الكبيرة فوزية مهران التي توفت اليوم السبت عن عمر 87 عاما بعد صراع مع المرض وأجريت مراسم دفن الجثمان بقرية سندبيس بمدينة قها بمحافظة القليوبية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الكاتبة الراحلة اشتهرت بلقب سيدة البحر وتعد واحدة من جيل الرواد الذين أسهموا في إثراء مسرح الثقافة الجماهيرية حيث ساهمت في القوافل الثقافية الموجهة إلى القرى والنجوع بمختلف محافظات مصر.

نالت الراحلة جائزة الدولة التقديرية، كما لها العديد من المؤلفات منها جياد البحر ، أغنية للبحر ، بيت الطالبات ، فنار الأخوين ، حاجز أمواج ورب اجعل لي آية.

كما شهدت مسيرتها الصحفية مشاركتها في ميلاد مجلة صباح الخير وعملها فى مجلة روزاليوسف، كما قدمت لفترة طويلة مقالها الأسبوعي بجريدة الأسبوع وأسهمت فى إلقاء الضوء على عدد كبير من الكاتبات والكتاب الجدد إضافة إلى ترجمة الأعمال الأدبية ، وكانت من أوائل من قدموا ترجمات لمسرح العبث.

فوزية مهران وزارة الثقافة قرية سندبيس مدينة قها القليوبية

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