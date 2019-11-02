وزير التعليم يكشف حقيقة قرار إغلاق صفحات المدارس على "فيسبوك"

كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله حول صدور قرار بإغلاق صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والاكتفاء بصفحات الإدارات التعليمية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا حول صدور قرار من الوزارة، بإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس.

وقال "شوقي" في تصريحات له على مجموعة "معًا نستطيع" على تطبيق "واتس آب"، إنه لم يسمع عن هذا القرار سوى من صفحات التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن الأمر فردي يتعلق بإدارة تعليمية واحدة، أصدرته بسبب استغلال أحد المعلمين، صفحة المدرسة على "فيس بوك" للإعلان عن دروس خصوصية.