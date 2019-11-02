الاثنين.. القرية الفرعونية تحتفل بالذكرى 97 لاكتشاف مقبرة "عنخ آمون"

كتب يوسف عفيفي:

تحتفل القرية الفرعونية، الاثنين المقبل، بالذكرى 97 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي "توت عنخ آمون".

وأعلنت القرية، إتاحة زيارة المقبرة مجانًا، في حال حمل الزائر تذكرة تحمل رقم "0" أو "5"، موضحة أن المقبرة نسخة طبق الأصل من المقبرة الموجودة في الأقصر.

وقالت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والإعلام بالقرية، إن المقبرة تنقسم إلى أربع غرف، في الغرفة الأولى هناك ثلاثة أسرة مغطاة بالذهب وأواني بيضاء بها أطعمة مُجففة لكي يستخدمها الملك في العالم الآخر والعديد من متعلقات الملك مثل كرسي العرش.

وأوضحت الشيخ، أن الغرفة الثانية فيها بعض الأواني الفخارية وصندوق به أسلحة الملك، ولعبة السينت التي تشبه لعبة الشطرنج الآن.

وتتكون الغرفة الثالثة وهي غرفة الدفن من أربع مقصورات وفي هذه الغرفة تم اكتشاف المومياء موضوعة في تابوت يبلغ وزنه 110 كجم من الذهب الخالص، ويطلق على الغرفة الرابعة غرفة الكنوز، حيث وجد فيها بعض كنوز الملك وبعض متعلقاته وكذلك الإلة أنوبيس إله التحنيط والذي كانت وظيفته حماية المقبرة.