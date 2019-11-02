  • عاجل:مباشر.. أستون فيلا 1- 0 ليفربول.. تريزيجيه يسجل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع كامل الوزير

    04:35 م السبت 02 نوفمبر 2019
    الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع كامل الوزير

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، و"ويليام بيرسون" رئيس مجلس إدارة شركة PRL الأمريكية للسكك الحديدية Progress Rail Locomotives (PRL)، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، إن الاجتماع تناول متابعة الاتفاق الذي تم بين وزارة النقل والشركة الأمريكية لتوريد جرارات سكة حديد جديدة وكذلك تحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوفرة لدى الوزارة، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر على نحو يحقق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.

    وقد أشاد الرئيس خلال الاجتماع بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة PRL، مشيراً إلى أن الدولة تهدف إلى تطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءتها لترتقي إلى المستوى والمواصفات العالمية.

    وشدد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية الخاصة لمشروعات السكك الحديدية، في ضوء تأثيرها المباشر على ملايين المواطنين، موجهاً بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة، وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين.​

    السيسي كامل الوزير مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شركة PRL الأمريكية

    الخبر التالى:

    منظمة (خريجي الأزهر) تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في مالي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان