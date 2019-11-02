مساء اليوم وتصل للدلتا.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار متوسطة الشدة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت شاكر لمصراوي، أن اليوم وغدا الأحد، يشهدا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على غرب البلاد وتمتد غدا إلى مناطق من شمال الدلتا، والرياح معتدلة على معظم المناطق تنشط على جنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.

ونوهت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ومهيأ لكافة عمليات الصيد والملاحة البحرية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح فيه من مترين إلى مترين ونصف.

ونصحت المواطنين، بارتداء ملابس خريفية عند الخروج مساء أو في الصباح الباكر وخاصة للأطفال، ويفضل اصطحاب "جاكت خفيف" تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

وحذرت شاكر، من الشبورة المائية خلال فترة الصباح على شمال البلاد وخاصة الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة السائقين القيادة بهدوء على الطرق وترك مسافات كافية أمان بين السيارات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويظل الطقس مكعتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرراة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.​