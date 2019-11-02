أصيب بالملاريا.. زاهي حواس يكشف سر موت الفرعون الذهبي توت عنخ آمون

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن ملك مصر الطفل "توت عنخ آمون" لم يقتل، ولكن حتى الآن لم يستطيع أحد تحديد سبب وفاته.

واضاف "حواس" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في افتتاح معرض توت عنخ آمون بلندن أن الملك توت عنخ آمون كان يعاني من إصابته بـ"الفلات فوت"، فضلا عن الملاريا، ويعتقد أنه عانى عن عدم وصول الدم لقدمية بعدها أصيب في حادث سقوط من عربة حربية وقتها.

وأضاف "حواس" أنهم يعملون بمعدات حديثة لمعرفة حقيقة وسبب وفاة الملك توت عنخ امون.

وأكد "حواس"، أنه يبحث حاليًا عن مقبرة نفرتيتي، لافتا إلى أنه لا يريد الاستعجال، موضحا أنه أول مصري يعمل في وادي الملوك الغربي، وكل من سبقوه بالعمل في المكان كانوا أجانب.

وتابع "حواس": يوجد معي فريق مصري يضم أكثر من مائة عامل في الشرق، ومثلهم في الغرب، معقبا: "ربنا إن شاء الله يوفقنا ونعمل كشف كبير قريب".

وأضاف عالم الآثار، أن أحد العلماء البريطانيين فحص قطعة من مومياء توت عنخ آمون عام 1978، بعد سرقتها، وقالوا إن المومياء تم حرقها، ولكنه رد عليهم بأن "هوارد كارتر" مكتشف المقبرة استخدم أدوات وضعها في النار لإزالة القناع الذهبي، وبالتالي تم حرق بعض أجزاء المومياء، مشددا على أن حرق المومياء لم يحدث في العصر الفرعوني.​