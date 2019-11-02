انقراض 47 نوعًا من الأسماك.. برلماني: المخلفات البلاستيكية خطر

كتب - أحمد علي:

حذر النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، من تفاقم مشكلة تلوث نهر النيل، بسبب المخلفات البلاستيكية والمتسبب الأول والأخطر فيها.

وأوضح "متولي" في بيان اليوم السبت، أن هناك نحو 47 نوعًا من الأسماك انقرضت من نهر النيل بسبب غياب سياسة رشيدة داخل مصر تتعلق بالحفاظ عليها، وفي ظل استخدام مصر من البلاستيك والذي يبلغ 12 مليار كيس، تهدد الحياة البرية والبحرية والأنواع المهددة بالانقراض، والتي تأثرت جميعها بشدة بسبب الابتلاع أو التسمم أو الاختناق.

وأشار إلى أن تغذى الأسماك على البلاستيك يتسبب بخطر إصابة الإنسان بالسرطان، وعدد من الأمراض والأوبئة، حيث يترسب البلاستيك الضار في الأسماك التي يتغذى عليها الإنسان وبالتالى تدخل في السلسلة الغذائية له، موضحًا أن البلاستيك يُعتبر أخطر أنواع المخلفات التي لا تتحلل مع الزمن وتبقى لعقود ملوثة البيئة.

وأكد النائب على ضرورة رسم السياسات المناسبة لخلق آليات تحفيزية خاصة للمصنّعين لإيجاد بديل للإنتاج، كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والشركاء.