برلماني: قرى ومدن صغيرة سقطت من حسابات وزارة النقل

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، بشأن معاناة الكثير من القرى في الأقاليم والمحافظات من اختفاء وسائل النقل.

وأشار "مشهور" في بيان اليوم السبت، إلى معاناة الأهالي الذين يعيشون دون وسيلة مواصلات حكومية تخفف عنهم عبء التنقل والزحام على المواصلات الخاصة، ويقتصر الأمر لديهم على التوكتوك والتاكسي فقط، مؤكدًا أن أزمة وسائل النقل العام لا تعاني منها القرى فحسب بل أيضا المدن الصغيرة التي تختفي فيها وسائل النقل العام.

وأضاف، أن عدم توافر وسائل نقل عام لأهالي بعض المحافظات والمناطق النائية، والتي غالبًا ما يسكنها العمال البسطاء، يعرضهم إلى الاعتماد على وسائل غير آمنة للتنقل في ظل معاناتهم أيضًا من بعد المستشفيات وأماكن عملهم ومدارس الأطفال عن محل السكن.

وأوضح أن السبب في ندرة وسائل النقل الحكومي بهذه المناطق، قد يرجع إلى ضعف الكثافة السكانية في المناطق الريفية، وبالتالي زيادة صعوبة النقل العام القابل للنمو، على الرغم من أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية عادةً ما يحتاجون إلى طرق لنقل بضائعهم أكثر من سكان المناطق الحضرية.

وطالب النائب بتوفير شبكات مواصلات داخل القرى والمدن الصغيرة، بخطوط منتظمة وأسعار مناسبة، وعدم الاقتصار على وسائل المواصلات بين المدينة والأخرى.