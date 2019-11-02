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    محافظ الإسكندرية يستقبل وزير القوى العاملة

    01:14 م السبت 02 نوفمبر 2019
    محافظ الإسكندرية يستقبل وزير القوى العاملة

    محمد سعفان وزير القوى العاملة

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    استقبل اليوم السبت، الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لإطلاق البرنامج الثالث والأخير من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدي الإعاقة.

    وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بهدف المشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

    ومن المقرر، أن يسلم الوزير والمحافظ، 50 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور حسن رداد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

    وزير القوى العاملة عبد العزيز قنصوه محمد سعفان مبادرة مصر بكم أجمل

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