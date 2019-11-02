ضبط 46 كجم مستلزمات جراحة الأسنان مع راكب بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 46 كجم من أدوات ومستلزمات طب وجراحه الأسنان، أخفاها راكب مصري في جيوب سحرية وبين طيات ملابسه لتهريبها من الجمارك وبيعها لعيادات الأسنان وتحقيق مكاسب مادية.

وبحسب بيان، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه سامح زاهر مأمور اللجنة في راكب مصري نظرا لارتباكه، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة الشارقة، وبالعرض على فوزي العميري نائب مدير الجمرك، قرر تكليف عبدالله حمدي مأمور الجمرك تحت إشراف عبدالعال نعمان مدير الحركة المشرف على الصالة، تفتيش حقائبه عثر معه على 46 كيلو من مستلزمات طب وجراحة الأسنان عبارة عن أدوات الحشو والغرس والخلع والعمليات غاليه الثمن مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.