أحمد حجازي يشارك في افتتاح معرض توت عنخ آمون بلندن

وزير الأوقاف: الإسلام لم يشترط زيا معينا.. والسواك لا يدل على الإيمان

كتب- محمد عاطف:

شارك أحمد حجازى، نجم الكرة المصري ولاعب منتخب مصر الأولمبي المحترف في فريق نادي وست بروميتش ألبيون الانجليزي، في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض "توت عنخ أمون.. كنوز الملك الشاب" بلندن.

جاءت المشاركة تلبيةً لدعوة السفارة المصرية لكافة اللاعبين المصريين المحترفين في بريطانيا وهم: أحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدي للمشاركة في حفل افتتاح هذا الحدث الهام، إلا أن أحمد حجازي هو الوحيد الذي استطاع الحضور والمشاركة، حيث أن اللاعبين الثلاثة الآخرين حالت ظروف ارتباطهم بالمشاركة في المباراة بين فريقي ليفربول وأستون فيلا صباح اليوم التالي لافتتاح المعرض من الحضور والمشاركة فيه.

كما أنهم بعثوا برسالة تهنئة لوزير الآثار الدكتور خالد العناني والسفير المصري بلندن طارق عادل والشعب المصري وأعربوا عن فخرهم بوجود المعرض بلندن والذي سيساهم في تعريف الشعب البريطاني بصورة أوضح على حضارة مصر العريقة والفريدة وأكدوا أنهم سينتهزون أول فرصة لزيارة المعرض.​