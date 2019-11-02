زايد: نتسلم شهادة بخلو مصر من فيروس سي قريبا.. وحملة جديدة للفشل الكلوي

كتب- أحمد جمعة:

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بجهود الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، بعد مرور عام على إطلاقها، موضحة أن الوزارة ستواصل دعم أنشطة الحملة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها، والتي تتمثل في توعية مئات الآلاف من المرضى بالسكر حول المرض، وصرف 600 ألف عبوة أدوية للعلاج بشكل مجاني تماماً، لنحو 350 ألف مريض بمختلف المحافظات.

وأعلنت الوزيرة، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العلمي العالمي الموسع لحملة "إحساسك نعمة" مساء أمس، أن الدولة المصرية ستتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلو مصر من مرض فيروس سي خلال فعاليات الجمعية العامة المقبلة للمنظمة، وذلك بعدما سلم المدير العام للمنظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقريراً عن متابعتهم للحملة، وصفها بأنها أكبر حملة في تاريخ البشرية من حيث العمل، والكفاءة، والسرعة، بعد رصد لفعاليتها من 55 خبيراً لمدة 7 أشهر كاملة.

وأوضحت أن "إحساسك نعمة"، تُعتبر جزءً من أعمال حملة "100 مليون صحة" في اكتشاف وتوعية المواطنين عن الأمراض غير السارية، حيث أن السمنة والسكر من الأمراض التي تؤدي لالتهاب الأعصاب الطرفية، مشيرةً إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك قاعدة بيانات صحية أساسية للمواطنين بعد أعمال "الحملة".

وأشارت إلى أن الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية كانت الشق المسئول عن توعية مرضى السكر بمضاعفات المرض، وكيفية التعامل معه، كما أنها لعبت دوراً بارزاً في تدريب وتوعية الأطباء عن المرض، وإعداد دليل إرشادي علمي عنه.

وثمنت وزيرة الصحة والسكان، مشاركة إحدى الشركات الوطنية في مجال صناعة الدواء، في الحملة، حيث ترعاها، وتنظم قوافل طبية خلالها، حيث وصفتها بالنموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وكشفت وزيرة الصحة، في تصريحات لها على هامش "المؤتمر العلمي"، أنه سيتم تنظيم حملة للكشف عن الفشل الكلوي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى اكتشاف كل الأفراد المحتمل إصابتهم بالفشل الكلوى لمنع حدوث هذا بأى حال من الأحوال، داعية جميع أطراف المجتمع للتعاون مع الوزارة في تلك الفترة.

وشددت على أن جميع مبادرات الصحة العامة التي يجرى تنفيذها حالياً، والتي انتهت في الفترة الماضية ستغير الخريطة الصحية للمواطنين، وسترفع الحالة الصحية للمواطنين خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشددت الوزيرة على أنها ستدعم أي شركة قطاع خاص أو مجتمع مدني تعمل ضمن خطة الدولة لتصل لهدفها في مبادرات الصحة العامة وغيرها.​