جمعة: لا يمكن أن تنشأ الجماعات المتطرفة في قرية بها إمام مجتهد ومحبوب

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن أي إنسان متدين بطبعه وهذه هي الفطرة التي خلقه الله عليها.

وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف، أنه إذا لم نعط الشخص الدين الصحيح سيتعلم الانحرافات باسم الدين، وأول من سيحاول أن يلتقطه الجماعات المتطرفة.

وأكد وزير الأوقاف، أنه لا يمكن للجماعات المتطرفة أن تنشأ في قرية بها إمام مجتهد ومتميز ومحبوب ونشط في مكانه.​