"الإسكان": وفد مصري يتفقد مشروع سد "نهر روفيجي" بتنزانيا

كتب- محمد الناصر:

زار وفد مصرى رفيع المستوى، برئاسة اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء عبدالفتاح الخرسة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات والإيواء، دولة تنزانيا، لتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي بمنخفض ستيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، والذى يُنفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بتكلفة 2.9 مليار دولار.

وأكد نصار، في في بيان اليوم، أن تلك الزيارة تأتي للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، الذي توليه القيادة السياسية المصرية اهتماماً كبيراً ومتابعة دورية، لما يمثله من أهمية كبرى لأشقائنا فى دولة تنزانيا، موضحاً أن الزيارة كانت برفقة الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزانى، والمسئولين المعنيين بدولة تنزانيا، والسفير محمد أبوالوفا، سفير مصر بدولة تنزانيا، ومجلس إدارة التحالف المصرى، حيث أشاد وزير الطاقة التنزانى بمستوى تنفيذ المشروع منذ بدايته فى 15 ديسمبر 2018 خلال فترة تجهيز الموقع والبدء فى أعمال الإنشاءات الأساسية، والتزام التحالف بعقد المشروع والمخطط الانتهاء منه فى يونيو 2022.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هى الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ ونفق بطول 660 متراً لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت على نهر روفيجي، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.