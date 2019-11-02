الأرقام.. تعرف على حجم صادرات مصر من الفواكه

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الراضي، يوم الجمعة، حصيلة المحاصيل الزراعية المصدرة، خاصة فيما يتعلق بمحصول العنب؛ في الوقت الذي سجلت فيه الإدارة المركزية للباستين، تصدير 100 ألف شتلة فاكهة، من محاصيل المانجو والفراولة والموز.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي لمصراوي، إنه تم تصدير 113 ألف و52 طن من محصول العنب، بفارق 13 ألف طن عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية حققت زيادة 313 ألف طن زيادة بفارق 2 مليون طن.

وأضاف العطار، أن مصر فتحت أسواقًا جديدة على كافة المحاور، لافتًا الى أن الحجر الزراعي يطبق كافة المعايير الحجرية والاشتراطات المتعلقة بكل دولة على حدا.

وفي السياق ذاته قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، إن هناك 3 دول كانوا الأكثر استقبالًا للشتلات، هي السعودية والأردن ودولة بيرو.

وأكد أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية إلى جميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.​