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    النقل تناشد المواطنين: لا تسيروا على القضبان

    09:26 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    النقل تناشد المواطنين: لا تسيروا على القضبان

    السكك الحديدية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمة بموقع "فيسبوك"، تناشد المواطنين بالجلوس داخل عربات القطارات.

    وقالت وزارة النقل: على السادة الركاب الالتزام بالجلوس في المقاعد المخصصة للجلوس داخل العربات وتجنب الجلوس في غير الأماكن المخصصة لذلك حفاظا على حياة الركاب.

    وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم السير على قضبان السكك الحديدية، لأن ذلك يعرض حياة المواطنين للخطر وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمان عند استخدام مرفق السكك الحديدية.

    السكك الحديدية فيسبوك وزارة النقل القطارات

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