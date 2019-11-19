وزيرة البيئة أمام النواب: وعي الفلاح ساهم في مواجهة "السحابة السوداء"

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نجاح منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) الناجمة بشكل أساسي من حرق قش الأرز، العام الجاري، وذلك من خلال خطة تنفيذية للسيطرة على كافة مصادر التلوث شارك فيها كافة الجهات والوزارات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة - خلال اجتماعها مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإدارة المخلفات الزراعية - أن الفلاح كان البطل الحقيقي في إنجاح المنظومة، حيث أصبح لدية وعي كامل ويعلم القيمة الاقتصادية لـ"قش الأرز".

وأشارت فؤاد، إلى زيادة نسبة تجميع الأهالي لقش الأزر، حيث أصبح سلعة لها قيمة اقتصادية، الأمر الذي انعكس على انخفاض عدد المحاضر للمخالفين بنسبة 34% ليصبح 854 محضرًا مقارنه بـ1300 محضر العام الماضي.

وأوضحت أن العام الجاري كان التعامل مختلف تمامًا مع نوبات التلوث، وذلك بطريق الإنذار المبكر، ومتابعة حالة المناخ يوميًا، خاصة في المناطق التي قد شهدت في السابق تلوثا كبيرا، وإعداد تقارير بشكل يومي في هذا الصدد متضمنا توقعات لمناطق التلوث المحتملة.

وأشارت إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء)، التي شهد تنفيذها التنسيق مع وزارات "الزراعة والتنمية المحلية والداخلية"، ووضع منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، بالإضافة إلى الحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية.. كما شملت برامج التوعية والتدريب والإعلام والقدرة على المتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.

واستعرضت وزيرة البيئة، أسباب نجاح منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد، في مقدمتها زيادة عدد مواقع التجميع والاستمرار في الدعم، وزيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق، بالإضافة إلى استخدام نظام تتبع للسيارات العاملة بالمنظومة واستخدام أكثر من قمر صناعي لتكليف الرقابة، وتنوع وسائل الاتصال لتلقي الشكاوى من المواطنين.

وأضافت أن نتائج محطات جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة، والتي تقوم برصد ومتابعة الهواء على مدار الساعة، أكدت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا على مدار الساعة كان في مستوي الجيد .. مشيرة إلى أن عدد الساعات التي سجل فيها مؤشر جودة الهواء مستويات غير مقبولة بلغ 87 ساعة عام 2019 مقابل 201 ساعة خلال نفس الفترة عام 2018.​