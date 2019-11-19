"تضامن النواب" تطالب بالتصدي للحملات التي تستهدف مصر بالخارج

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة العمل على التصدي للحملات التي تستهدف سمعة مصر بالخارج، وعلى الأخص الحملات التي تهاجم مصر فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة والطفل.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لدراسة بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء، أمام النواب، حيث استعرض القصبي التوصيات للجنة علي البيان بضرورة تبني المبادرات التي تهدف إلي رفع العبء عن المواطنين مثل مبادرات النقل التشاركي وتفير الخدمات للمواطنين وتنظيم الأسواق الشعبية ومعارض تقديم السلع والخدمات، وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والأنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والاستعانة بمكاتب البريد المصري، والسعي إلي خصخصة الخدمات الحكومية علي النحو الذي يرفع العبء عن المواطنين.

وشملت التوصيات ضرورة أن يستشعر المواطن المصري ثمار تحسن الاقتصاد تدريجيا وخاصة مع بداية السنوات الأربع الحالية وليس في نهايتها حتى تكون هناك مصداقية وشفافية، وضرورة التعامل مع المشكلة السكانية بحمها الحقيق بعد أن أصبحت خطر يلتهم كل ثمار التنمية وذلك من خلال خطة محددة المعالم تقوم بالشركة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلي، وأن يتم فيه تحديد الموازنات الخاصة بها علي أن يتم تقييم تلك الخطة من قبل أجهزة محايدة مع إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية للسكان.

كما تضمنت التصدي لكل صور الفساد وأشكاله ولا يقتصر الفساد علي تقاضي الرشاوي بل يجب أن يمتد التصدي إلي الفساد الإداري، والسلوكي والمالي والمهني، وأن يكون هناك عقوبات رادعة لتحقيق الشفافية، مع وضع الضوابط التي تحكم عملية تحصيل المستحقات المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدي بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، وإلزام شركات ووحدات القطاع الخاص المنظم وغير المنظم بسداد التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين لديها وفقا لما يتقاضونه من أجور فعلية.