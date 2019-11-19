وزيرة الصحة توجه بسرعة تطوير المركز الطبي الحضري بطور سيناء

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، اليوم الثلاثاء ، أعمال التطوير الجارية بالمركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقاً ؛ ليصبح مستشفى يضم أغلب التخصصات الطبية وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

رافق وزيرة الصحة في زيارتها للمستشفى الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقاً للمواعيد المحددة وشددت على مراعاة معايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الجديد ومعايير هيئة الرقابة والاعتماد كما وجهت بتعديل البرنامج الوظيفي للمركز وزيادة أعداد الأسرة بالقسم الداخلي، والرعاية المركزة واستغلال المساحات والغرف بالمركز الاستغلال الأمثل لإضافة خدمات طبية جديدة.

وقال مجاهد : إن وزيرة الصحة والسكان وجهت خلال زيارتها بتعديل مسارات المرضى داخل قسم الطوارئ لتتوافق مع معايير الجودة وتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى..مشيرة إلى إمداد المستشفى بكافة التجهيزات الطبية لخدمات علاج الأورام، وجراحات القلب، وعددا من التخصصات الأخرى.

وأفاد بأن المركز يخدم حوالي 39 ألف نسمة ويحتوي على 27 سريراً وغرفتي عمليات ومعمل وقسم أشعة و6 عيادات خارجية بها أغلب التخصصات الطبية..مؤكدا أنه جار زيادة قدرته الاستيعابية لخدمة المرضى.

وقال مجاهد : إن وزيرة الصحة وجهت بتطوير سكن الأطباء بالمستشفى وتجهيزه وتأثيثه بأفضل التجهيزات فضلا عن تفعيل شبكة "الواي فاي" بسكن الأطباء..مشيرا إلى أن الوزيرة زايد حرصت على تفقد أقسام المركز كما استمعت للمرضى ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية لهم.

وفي ذات السياق وعقب تفقدها المركز الطبي الحضري بالطور..عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعاً بالشركات المنفذة لمشروع تطوير المستشفى بمقر محافظة جنوب سيناء بالطور حيث شددت على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للمواعيد المحددة.

كما تم استعراض الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بمقترح تعديل البرنامج الوظيفي للمركز الحضري وتم الاتفاق على مضاعفة عدد أسرة المرضى الداخلي وإضافة خدمتي علاج الأورام والأشعة المقطعية وبعض الخدمات التشخيصية الأخرى، وتجهيز غرفتي عمليات على أعلى مستوى خاصتين بالجراحات الدقيقة.

ووجهت بتخصيص قاعة محاضرات لاعتماد المستشفى الحضري ليكون أحد المستشفيات المعتمدة ببرنامج الزمالة المصرية كما تم تعديل بعض الخدمات بقسم الاستقبال والطوارئ إضافة إلى قسم لحضانات الأطفال.