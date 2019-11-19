عبدالعال لنائب: "كلنا بنتشتم من أجل خدمة المواطن"

كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد النائب جمال الشويخ، نائب دائرة الخليفة بالقاهرة، تأخر المحافظة في تطوير سوق السيدة عائشة.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إنه كلما مرَّ من السوق يتعرض لكم هائل من الشتائم والسباب، بسبب عدم تنفيذ المشروع، قائلاً: "مشروع التطوير بقاله سنتين ولم ينفذ.. كل ما أمشي في السوق بتشتم من الناس".

ورد رئيس المجلس ضاحكاً: "بيعملولك دعاية انتخابية ببلاش أهو"، ورد النائب متعجباً: "بالشتيمة؟"، ليضيف رئيس المجلس: "خدمة المواطن بقى.. وإحنا كلنا بنتشتم وإيه يعني".

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