لحل أزمة التكليف.. "الأطباء" تدعو وزيرة الصحة للقاء موسع بـ"دار الحكمة"

كتب - أحمد جمعة:

كشفت نقابة الأطباء، عن مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف، إذ دعا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ لحضور لقاء موسع بمقر دار الحكمة بالقاهرة؛ للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف.

وقالت نقابة الأطباء في بيان اليوم، إن دعوة الوزيرة لحضور لقاء بمقر النقابة؛ يأتي استجابة للطلب المقدم من ممثلي دفعتي تكليف سبتمبر ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠ إلى لجنة الشباب بالنقابة.

وأثار نظام التكليف الجديد للأطباء جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط رفض عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج التسجيل فيه.

ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

وأوضحت النقابة أنه تقرر عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة يوم السبت المقبل؛ لإجراء نقاش موسع بشأن أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة.