"العصار" يوقع خطاب نوايا بشأن الرقمنة وآلية التصنيع مع ألمانيا

برلين - أ ش أ:

وقع اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وكريستيان تونز رئيس شركة دي.ام.جي. موري الألمانية خطاب نوايا بشأن الرقمنة وآلية التصنيع.

وأوضح رئيس الشركة الألمانية ان خطاب النوايا يهدف لإنشاء مصانع ذكية تقوم على الرقمنة في مجالات التصنيع المدني.

وقال ان الاتفاق يشمل عدة مشروعات للتصنيع الطبي ويتضمن نقل التكنولوجيا لمصر لتعظيم القدرة على التصنيع محلياً. وأضاف ان المرحلة القادمة ستشهد التوجه نحو التنفيذ لاوجه الاتفاق في قطاعات التعليم والتدريب والإنتاج الطبي والرقمنة.

​