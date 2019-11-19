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رئيس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى اللجان النوعية

05:52 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
رئيس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى اللجان النوعية

مجلس النواب

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (بديلا عن المشروع الذي قدمته للمجلس في 17 يوليو الماضي)، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب سامي رمضان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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