وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أبورديس.. وتوجه بسرعة تطويره

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمستشفي أبورديس المركزي؛ لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقاً للمواعيد المحددة، مشددة على مراعاة معايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الجديد ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

ورافق وزيرة الصحة في زيارتها للمستشفى الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال مجاهد في بيان اليوم: إنه في خطوة استباقية لتأهيل المنشآت الصحية للحصول على درجة التسجيل والاعتماد رافق وزيرة الصحة في زيارتها التفقدية الدكتور سيد العقدة والدكتور خالد عمران من أعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، للتأكد من التزام الشركات المنفذة بالرسومات الهندسية المعتمدة طبقا لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل معايير الجودة الصادرة عن الهيئة.

وأضاف أن وزيرة الصحة أكدت الاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى وزيادة أعداد الأطقم الطبية من الأخصائيين والاستشاريين وزيادة ماكينات الغسيل الكلوي لخدمة مرضى الفشل الكلوي، حيث تشمل المستشفى 46 سريراً وغرفتي عمليات و3 ماكينات غسيل كلوي و4 أسرة للعناية المركزة و5 حضانات للأطفال ومعملاً وقسم أشعة وبنك دم تخزيني و8 عيادات خارجية بها أغلب التخصصات الطبية.

وجهت وزيرة الصحة بتطوير سكن الأطباء بالمستشفى وتجهيزه وتأثيثه بأفضل التجهيزات فضلاً عن تفعيل شبكة "الواي فاي" ، كما حرصت على تفقد أقسام المستشفى وغرف المرضي ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية لهم.

وكان قد تم التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" ؛ وذلك في الأول من أكتوبر الماضي.