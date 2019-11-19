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عبدالعال يحذر نائب: "لا تجلس على مقاعد الحكومة.. انتظر لما تبقى وزير"

04:03 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
عبدالعال يحذر نائب: "لا تجلس على مقاعد الحكومة.. انتظر لما تبقى وزير"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، من الجلوس على المقاعد المخصصة لوزراء الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وحذر رئيس المجلس، اللواء ممدوح مقلد وكيل لجنة الدفاع، من الجلوس في مقاعد الوزراء، وداعبه: "متقعدش على مقاعد الوزارة إلا لما تستوزر، يعني تبقى وزير".

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، طالب النواب بضرورة مغادرة مقاعد الوزراء ذات اللون الأحمر، مُنبهًا على النواب عدم الجلوس في هذه المقاعد.

وأضاف: "المقاعد الحمراء لا تتمتع بحصانة برلمانية، يعني لو وقفت فيها وقلت أي كلمة هتتحاسب عليها، وأكد رئيس المجلس: "لسانك طليق في المقاعد الخضراء"

علي عبدالعال الحكومة مجلس النواب ممدوح مقلد

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