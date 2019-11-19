بالصور.. 10 خطوات لحجز برنامج العمرة عبر البوابة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق غدا الأربعاء، أولى رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هجرية، إلى الأراضي المقدسة، بعد التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.

ويستعرض "مصراوي" 10 خطوات لحجز برنامج العمرة عبر البوابة كالتالي:

1- الدخول على لينك بوابة العمرة المصرية اضغط هنا، للتأكد من تسجيل شركة السياحة على البوابة.

2- إدخال الرقم القومي الموجود على البطاقة الشخصية أو جواز السفر (البيانات الخاصة).

3- الضغط على (استعلام) أسفل الرقم القومي لكشف تفاصيل برنامج العمرة.

4- ضرورة الحصول المعتمر على رمز "الباركود" لتأكيد صحة التأشيرة والبرنامج والشركة التي سيسافر والعبور عبر المنافذ البحرية أو الجوية أو البرية.

5- الضغط على يسار البوابة، لمعرفة تفاصيل الشركة والبرنامج المتفق عليه.

6- الاستعلام عن حالة حجز برنامج العمرة عبر البوابة التي تضم كل الشركات على مستوى الجمهورية.

7- التأكد من تفاصيل برنامج الرحلة وسعرها وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

8- الاطلاع على جميع عروض برامج العمرة التي تنظمها الشركات بالأسعار ووسيلة السفر والانتقالات داخل السعودية.

9- يضم يسار البوابة الإلكترونية عدد الشركات المعتمدة والبالغ عددها 1833 شركة سياحية.

10- تضم بوابة العمرة، التطبيق التليفوني "استغاثة SOS" المتصل مباشرة بها، حيث يمكن المعتمر من تقديم استغاثة أو شكوى.

ويأتي ميكنة إجراءات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية، والتي تحقق الإشراف والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة وتقدیم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وذلك عن طريق تیسیر الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن المصري، كما أنها خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.