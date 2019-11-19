"أنتم في القلب".. عبدالعال يلتقي رئيس البرلمان اليمني

كتب- أحمد علي:

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن استعداده للمشاركة في افتتاح مقر مجلس النواب اليمني الجديد، وقال: سأكون أول الحاضرين لافتتاح مقر مجلس النواب اليمني.

وأضاف: أي استقرار لليمن هو استقرار لمصر، ندعم الأشقاء في اليمن التي كانت وستكون صمام الأمان وبوابة البحر الأحمر وهذا خط استراتيجي، مستدركًا: "لن يتم التفريط في ذلك، أنتم في القلب، وأنا على أتم الاستعداد لحضور حفل افتتاح مقر مجلس النواب اليمني الجديد".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بقاعة " 25 يناير" لوفد برلماني يمني رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

ولفت الدكتور علي عبدالعال إلى أن مجلس النواب يضع كافة إمكانياته تحت تصرف الأخوة الأشقاء في اليمن، مؤكدا أن موقفه المساند لليمن في اجتماعات البرلمان العربي ينبع من ضميره القومي العربي، وقال: هذا واجبي ولا شكر على واجب، هذا تم إنطلاقا من إيماني بالقومية العربية، فأنا أنتمي لجيل قومى عربي ولأفكار الزعيم جمال عبد الناصر.

وتابع: نلتقى اليوم برئيس مجلس النواب اليمني وهو أخ وصديق عزيز والوفد المرافق ضيوف أعزاء في بلدهم الثاني مصر، ومصر واليمن كانا دوما جنبا إلى جنب وعلى إرادة واحدة قوبة على مر العصور؛ مؤكدا الحاجة إلى الوحدة والاستقرار لليمن ليعود سعيدا إلى الأمة العربية.