في دقيقة.. الكهرباء تعلن تفاصيل البرنامج الجديد للقضاء على القراءات الخاطئة

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، بدء تعميم تطبيق واطلاق برنامج القراءات الموحد بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية ابريل من العام المقبل، لمواجهة شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير وضمان تسجيل قراءة عداد الكهرباء بصورة جيدة وسليمة لضمان إصدار فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.

مميزات برنامج "القراءة الموحدة"

بحسب تصريحات الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء، فإن البرنامج الجديد يهدف في المقام الأول لتوفير أعلى معدلات الدقة، مشيرًا إلى أن التدخل البشري لن يكون موجودا مما يؤكد حرص وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع على اصدار فاتورة استهلاك شهرية خالية من أي أخطاء.

وأضاف حمزة في تصريحات لمصراوى، أن أقصى مدة يتم تسجيل القراءة فيها هي دقيقة واحدة فقط، لافتًا إلى أن تسجيل قراءة العدادات قد يُرفض إذا كانت غير دقيقة، منوها أن الهدف من ذلك التخلص من طريقة متوسط الاستهلاك، حتى يحاسب المواطن على ما يستخدمه من الكهرباء فقط، مؤكدا أن شركات التوزيع بدأت في تطبيق البرنامج والعمل على تنفيذه بجميع المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

البرنامج يقضي على تسجيل القراءات الوهمية

ويستهدف البرنامج الجديد القضاء تماما على اعتماد شركات توزيع الكهرباء على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك، وأنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية.

تصميم البرنامج

البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة من خلال وجود خاصية عدم عمله إلا أمام العداد الخاص بالمشترك ، بحيث يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، التي يقوم البرنامج بتسجيلها مباشرة بعد التقاطها.

وبدأت شركة "شعاع" المتعاقدة مع الكهرباء على قراءة العدادات بمختلف الشركات على تطبيق العمل بالبرنامج حتى يتم محاسبتهم على أي خطأ في القراءة التي يتم تسجيلها.​