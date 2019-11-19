ابن عمة هيثم أحمد زكي: لجنة الفتوى حددت "وريثًا وحيدًا" للفنان الراحل

كتب- محمد سامي:

انتقد محمد إبراهيم، نجل الأخت الكبرى "من الأم" للفنان أحمد زكي، الشائعات التي أطلقها البعض حول وجود خلاف بين أفراد الأسرة على ميراث ابنه الفنان الراحل هيثم. وقال في تصريح خاص لمصراوي: "كل ما يقال كلام غير صحيح، هو إحنا أصلا كنا بصينا لورث أحمد ذكي لما نجري ورا ورث هيثم، إحنا أسرة كبيرة في الزقازيق ولها اسمها وسمعتها".

وأضاف "إبراهيم": "أمي السيدة منى عطية الأخت الكبرى للفنان الراحل، وأشقاؤها إلهام وإيمان، ومحمد الذي توفي في سن صغيرة رفضوا الحصول على ميراث والدتهم (الحاجة رتيبة السيد محمد كسبه) المنقول من الفنان الراحل أحمد زكي، وتنازلت الجدة والعمات عنه لابنه "هيثم".

وتابع: "المنقولات كانت عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين وإيرادات الأفلام، وظلت بحوزة هيثم أحمد زكي حتى وفاته الشهر الجاري".

وأوضح إبراهيم أنهم يعلمون أنه ليس لهم الحق في الميراث عن هيثم شرعًا، وللتأكيد على موقفهم وحسن النوايا أرسلوا بطلب إلى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فرع الشرقية، والذي أكد في رد رسمي أن الوحيد الذي يرث هيثم هو أخوه من الأم "رامي عز الدين" فقط، وذلك بموجب فتوى قضت بميراثه سدس التركة فرضا وباقي التركة ردًا، مؤكد أن الفتوى التي صدرت من الأزهر كانت بناء على طلبهم لإثبات حسن نواياهم، وتنفي ما يتردد بشأن وجود خلاف في الميراث.

وأوضح: "فيه ميثاق شرف بين الأسرة وبين الفنان الراحل بألا يخرج أحد من الأسرة للحديث إلى وسائل الإعلام، واحترمنا هذا الميثاق على مدار 14 عامًا، لكن اضطررنا للحديث في هذا التوقيت بعد التشويه الذي طالنا منذ رحيل هيثم أحمد زكي، إحنا كشباب ليس لنا ذنب في كل هذا التشويه".

ونفى انقطاع العلاقة بينهم وبين هيثم نجل الفنان الراحل: "أي بيت مصري بيحصل فيه انفصال الأم عن الأب وبيعيش الابن مع أمه طبيعي يكون قريب لأهل أمه اللي اتربي معاهم".

كان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد أنه تم الاتفاق مع محامي أسرة رامي، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي للحصول على مقتنياته الفنية من ملابس وأوراق ليتم عرضها في متحف أو في مكتبة الإسكندرية.

وأضاف "زكى": "منذ وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بدأنا الحديث عن مصير مقتنيات الفنان، التي استخدمها خلال أدائه الشخصيات المختلفة في السينما والمسلسلات والمسرحيات".​